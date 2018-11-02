Лидер рязанских мологвардейцев рассказал молодежи о поездке в Сирию

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин встретился с рязанской молодежью и рассказал об итогах
На встрече у Никитина спрашивали о культуре Сирии, об отношении местных жителей к России, о военных действиях.
«Дамаск — это город с многовековой культурой. Архитектурные постройки древности граничат с современными городскими фасадами. Чувствуется колорит традиций. Сирийцы очень доброжелательный и открытый народ, готовый помочь в самых трудных ситуациях. И я хочу сказать одно — важно уметь отличать картинку по телевизору от реальной жизни. Да, бесспорно, боевые действия в Сирии еще идут, но в целом страна развивается и готова сотрудничать со странами партнерами», — рассказал Артем Никитин.
По его словам, официальный визит в Дамаск послужил неким стартовым толчком для последующего развития международных отношений между сирийской и российской молодежью.
«У нас есть общие темы для дискуссии с представителями Сирии. Все, что происходит на Ближнем Востоке, все, что происходит в Сирии, необходимо обсуждать», — заключил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии».