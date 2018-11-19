В Рязанской области задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

В Рязанской области задержали 59-летнего гражданина Узбекистана, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила
Мужчину задержали в Михайлове. Его искали по всей России.
Задержанный подозревается в крупном мошенничестве, которое, предварительно сговорившись, устроила группа людей.
По предварительной информации, в 2016 году уроженец Узбекистана организовал для сограждан подряд на строительные работы в Москве и помог выехать в Россию.
За работы им должны были заплатить по возвращению домой. Отработав сезон, мужчины вернулись в Республику, но денег не получили.
Задолженность составила 46 тысяч долларов.
Выяснилось, что злоумышленник уехал в Россию. Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в федеральный розыск.
По предварительным сведениям, мужчина жил в Москве. Накануне он решил поехать в Михайлов, чтобы встретиться со знакомыми. Туда он добирался на попутках.
Мужчину задержали, его отправят обратно в Узбекистан и передадут местным правоохранительным органам.