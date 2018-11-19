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15:32, 19 ноября 2018 148
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В Рязанской области задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

В Рязанской области задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

В Рязанской области задержали 59-летнего гражданина Узбекистана, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину задержали в Михайлове. Его искали по всей России.

Задержанный подозревается в крупном мошенничестве, которое, предварительно сговорившись, устроила группа людей.

По предварительной информации, в 2016 году уроженец Узбекистана организовал для сограждан подряд на строительные работы в Москве и помог выехать в Россию.

За работы им должны были заплатить по возвращению домой. Отработав сезон, мужчины вернулись в Республику, но денег не получили.

Задолженность составила 46 тысяч долларов.

Выяснилось, что злоумышленник уехал в Россию. Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в федеральный розыск.

По предварительным сведениям, мужчина жил в Москве. Накануне он решил поехать в Михайлов, чтобы встретиться со знакомыми. Туда он добирался на попутках.

Мужчину задержали, его отправят обратно в Узбекистан и передадут местным правоохранительным органам.


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