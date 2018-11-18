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17:53, 18 ноября 2018 1 818
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В Рязани на столетии училища ВДВ выступил Денис Майданов. Фото

В Рязани на столетии училища ВДВ выступил Денис Майданов. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани на столетии училища ВДВ выступил Денис Майданов. В воскресенье, 18 ноября, торжества по случаю юбилея продолжились во дворце спорта «Олимпийский».

Начальник училища Алексей Рагозин, губернатор Николай Любимов, депутат областной думы Сергей Лукьянов, глава Рязани Юлия Рокотянская и и.о. мэра Сергей Карабасов вручили офицерам и работникам РВВДКУ государственные, региональные и городские награды.

Губернатор отметил, что регион «широко и торжественно» отмечает 100-летие училища, принимает выпускников со всех континентов Земли.

«Весь мир знает силу и мощь „крылатой пехоты“ российской армии. ВДВ всегда играло важнейшую роль в обеспечивании безопасности нашего государства. Эти войска и сегодня выполняют самые ответственные задачи, находятся на страже рубежей России, участвуют в миротворческих миссиях, антитеррористических операциях. Мы безмерно гордимся, что элиту вооруженных сил России готовят в Рязани и наш город заслуженно носит название столицы ВДВ», — заявил Любимов.

Также губернатор вместе с Сергеем Лукьяновым передали училищу картину Василия Нестеренко «Мы — русские, с нами Бог».

После официальной части выступила рота почетного караула со строевыми приемами с оружием и показательными выступлениями по рукопашному бою.

Завершились торжества выступлением народного артиста России Дениса Майданова. Он поблагодарил руководство страны, Минобороны и офицеров, которые воспитали российских военнослужащих. Также певец поздравил училище с юбилеем и пообещал подарить отличное настроение собравшимся.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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