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13:04, 18 ноября 2018 1 215
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После самоподрыва смертницы в Грозном завели уголовное дело

После самоподрыва смертницы в Грозном завели уголовное дело

После самоподрыва смертницы у КПП в Грозном завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Об этом сообщил республиканский следком.

Следователи установили личность преступницы. Ей было 25 лет. Другие подробности в СКР не разглашают. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни отмечает, что смертница — уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Она зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время жила в Дагестане.

Напомним, смертница пыталась подойти к КПП в Старопромысловском районе Грозного вечером в субботу, 17 ноября. Она погибла, пострадавших среди полицейских нет.


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