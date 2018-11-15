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19:02, 15 ноября 2018 377
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Сергей Филимонов покинул рязанское правительство

Сергей Филимонов покинул рязанское правительство

Сергей Филимонов покинул рязанское правительство. В четверг, 15 ноября, он провел последний день в должности зампреда.

Филимонов продолжит работу в контрольно-счетной палате города Рязани. Политика назначили на должность председателя надзорного органа вместо Михаила Филиппова.

Отметим, что Филимонов проработал в рязанском правительстве восемь лет.

Справка

Сергей Филимонов родился 6 января 1967 года в Ряжске.

Работал заместителем главы администрации Ряжского района, избирался депутатом ряжского совета народных депутатов и районной думы.

Возглавлял ряжское управление пенсионного фонда, затем был назначен на должность заместителя управляющего региональным отделением.

С 2008 по 2010 год работал заместителем главы администрации Рязани. С 2010 года его назначили министром соцзащиты Рязанской области.

В ноябре 2012 года Филимонов стал вице-губернатором, с 19 сентября 2017 года трудился в должности зампреда.


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