Сергей Филимонов покинул рязанское правительство. В четверг, 15 ноября, он провел последний день в должности зампреда.
Филимонов продолжит работу в контрольно-счетной палате города Рязани. Политика
Отметим, что Филимонов проработал в рязанском правительстве восемь лет.
Справка
Сергей Филимонов родился 6 января 1967 года в Ряжске.
Работал заместителем главы администрации Ряжского района, избирался депутатом ряжского совета народных депутатов и районной думы.
Возглавлял ряжское управление пенсионного фонда, затем был назначен на должность заместителя управляющего региональным отделением.
С 2008 по 2010 год работал заместителем главы администрации Рязани. С 2010 года его назначили министром соцзащиты Рязанской области.
В ноябре 2012 года Филимонов стал вице-губернатором, с 19 сентября 2017 года трудился в должности зампреда.