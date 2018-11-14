Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:28, 14 ноября 2018 833
 0    0

Блогер Варламов раскритиковал рязанских чиновников за небезопасные переходы

Блогер Варламов раскритиковал рязанских чиновников за небезопасные переходы

Блогер Илья Варламов раскритиковал рязанских чиновников за небезопасные переходы. По его мнению, новые светодиодные табло у «зебр» неэффективны.

Варламов привел отрывок из письма рязанки, в котором та пожаловалась на мигающую табличку: она слепит и отвлекает водителей ночью. Горожанка отметила, что днем и в сумерках табло загорается, когда пешеход переходит дорогу.

Такие табло повесили перед несколькими рязанскими переходами.

«Если бы рязанские чиновники занимались безопасностью не для галочки, а для людей, они бы действовали совсем иначе, — пишет блогер. — Запомни, дорогой чиновник, выделять надо не переход, а пешехода! У нас все делается наоборот. Вместо того, чтобы подсветить человека, у нас вешают кучу ярких знаков, рисуют пеструю зебру, делают все, чтобы пешехода не заметил водитель».

Он напомнил, что водитель должен издалека видеть пешехода.

«Не нужно лепить множество знаков в ярко-желтой рамке или мигающих табличек. Достаточно грамотной подсветки самого перехода. На пешеходном переходе обязательно должен быть островок безопасности», — отметил Варламов.

Ранее Варламов раскритиковал отсутствие «зебры» в центре Рязани.

Напомним, в начале ноября на оборудованном светодиодным табло пешеходном переходе сбили 14-летнюю девушку.

Фото Ильи Варламова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:46, 14 ноября 2018
В Рязанском районе зафиксировали вспышку бешенства животных
16:46, 14 ноября 2018
Несогласованные работы в охранных зонах энергообъектов смертельно опасны — «Рязаньэнерго»
16:35, 14 ноября 2018
Кардиологический диспансер закупил новое оборудование
16:11, 14 ноября 2018
Любимову подарили бойцовку российского студенческого отряда
15:48, 14 ноября 2018
И еще раз. Байкера из Спасского района повторно осудили за пьяную езду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

В доме №24 по улице Гоголя должны были отремонтировать крышу, но когда рабочие пришли пьяными, жильцы забили тревогу.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 723
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 31 308
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 4
19:50, 7 ноября 2018 28 142
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 040
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 842
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум