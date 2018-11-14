Блогер Варламов раскритиковал рязанских чиновников за небезопасные переходы

Блогер Илья Варламов
Варламов привел отрывок из письма рязанки, в котором та пожаловалась на мигающую табличку: она слепит и отвлекает водителей ночью. Горожанка отметила, что днем и в сумерках табло загорается, когда пешеход переходит дорогу.
Такие табло повесили перед несколькими рязанскими переходами.
«Если бы рязанские чиновники занимались безопасностью не для галочки, а для людей, они бы действовали совсем иначе, — пишет блогер. — Запомни, дорогой чиновник, выделять надо не переход, а пешехода! У нас все делается наоборот. Вместо того, чтобы подсветить человека, у нас вешают кучу ярких знаков, рисуют пеструю зебру, делают все, чтобы пешехода не заметил водитель».
Он напомнил, что водитель должен издалека видеть пешехода.
«Не нужно лепить множество знаков в ярко-желтой рамке или мигающих табличек. Достаточно грамотной подсветки самого перехода. На пешеходном переходе обязательно должен быть островок безопасности», — отметил Варламов.
Ранее Варламов
Напомним, в начале ноября на оборудованном светодиодным табло пешеходном переходе
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