Полиция рассказала подробности ДТП со сбитой на улице Циолковского 14-летней девочкой

За рулем Land Rover, сбившего 14-летнюю девочку на улице Циолковского, был 77-летний житель Дядькова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП
Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.
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Фото: УМВД по Рязанской области
За рулем Land Rover, сбившего 14-летнюю девочку на улице Циолковского, был 77-летний житель Дядькова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП
Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.
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