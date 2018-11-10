В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, находящихся в жилых домах, передает РИА «
Продажу алкоголя в таких точках хотят запретить с 23 до 11 часов по местному времени.
Краснодарские законодатели указывают на многочисленные обращения от людей, живущих в домах, где на цокольных и первых этажах есть предприятия торговли и общественного питания. Жильцы жалуются на шум, антисанитарию и драки.
По мнению авторов, проект «повысит уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей».