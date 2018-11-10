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20:50, 10 ноября 2018 792
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В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, находящихся в жилых домах, передает РИА «Новости».

Продажу алкоголя в таких точках хотят запретить с 23 до 11 часов по местному времени.

Краснодарские законодатели указывают на многочисленные обращения от людей, живущих в домах, где на цокольных и первых этажах есть предприятия торговли и общественного питания. Жильцы жалуются на шум, антисанитарию и драки.

По мнению авторов, проект «повысит уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей».


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