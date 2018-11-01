Лидер рязанских молодогвардейцев встретился с президентом Сирии

Руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин в составе российской делегации участвует в молодежной международной конференции, которая проходит в Дамаске с 28 по 1 ноября.
Вместе с представителями 36 делегаций других стран активисты «Молодой Гвардии Единой России», молодые политики, общественники и бизнесмены обсуждают способы урегулирования ситуации в Сирии.
Они уже встретились с президентом Сирии Башаром Асадом, министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и представителями партии «Баас».
Параллельно с конференцией проходит форум, организованный «Национальным союзом сирийских студентов», с которым «Молодая Гвардия Единой России» в прошлом году подписала соглашение о взаимодействии.
«Цель поездки нашей молодежной делегации — развитие сотрудничества, обмен проектами и идеями. На протяжении долгого времени, как мы знаем из истории, между Россией и Сирией складываются дружественные отношения, выстраиваются дипломатические отношения. Уже не первый год наша страна совместно с сирийским правительством в непростых условиях борется с угрозой терроризма. Мы видим положительные успехи этой совместной работы. Проводится достаточно большая работа по укреплению взаимоотношений, и официальный визит в Сирию — очередной шаг к этому», — прокомментировал Артем Никитин.