Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:34, 1 ноября 2018 536
 0    0

Генпрокурора России попросили запретить рэп-концерты 3

Генпрокурора России попросили запретить рэп-концерты

Депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров попросил генерального прокурора России Юрия Чайку не допускать в стране рэп-концертов. Об этом передает РИА «Новости».

В письме Чайке Петров попросил не проводить в стране рэп-концерты «до момента нормализации ситуации в молодежной среде».

По мнению депутата, музыкальные композиции в стиле рэп пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине.

Петров подчеркнул, что в сфере рэп-музыки чаще всего бывают стычки и драки.

Политик пояснил, что опасными являются рэп-батлы, «где лицом к лицу сталкиваются противоборствующие исполнители и их „банды“».

«Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих „музыкальных“ вкусах», — написал Петров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:54, 1 ноября 2018
Аналитики назвали имена водителей, чаще всего устраивающих аварии
8:34, 1 ноября 2018
Генпрокурора России попросили запретить рэп-концерты 3
22:30, 31 октября 2018
Рязанцев пригласили на «Ночь искусств»
21:56, 31 октября 2018
Девятилетний рязанец, спасший семью на пожаре, приехал в столицу на награждение 1
21:03, 31 октября 2018
В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
16 часов назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 29 051
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 25 347
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 780
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 481
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 977
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум