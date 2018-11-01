Генпрокурора России попросили запретить рэп-концерты

Депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров попросил генерального прокурора России Юрия Чайку не допускать в стране рэп-концертов. Об этом передает РИА «
В письме Чайке Петров попросил не проводить в стране рэп-концерты «до момента нормализации ситуации в молодежной среде».
По мнению депутата, музыкальные композиции в стиле рэп пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине.
Петров подчеркнул, что в сфере рэп-музыки чаще всего бывают стычки и драки.
Политик пояснил, что опасными являются рэп-батлы, «где лицом к лицу сталкиваются противоборствующие исполнители и их „банды“».
«Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих „музыкальных“ вкусах», — написал Петров.