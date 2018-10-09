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14:21, 9 октября 2018 1 160
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В среду в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды

В среду в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды

В среду, 10 октября, в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Днем ожидается западный ветер, порывы которого могут достигать до 6-11 метров.

Температура воздуха ночью по области -1, +4 градуса, днем +12, +17 градусов.


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