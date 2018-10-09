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10:24, 9 октября 2018 1 529
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В Рязанской области временно изменится расписание электричек

В Рязанской области временно изменится расписание электричек

Фото: Pixabay.com

С 16 по 18 октября из-за капремонта путей изменится расписание пригородных поездов Казанского направления. Об этом сообщил сайт АО Центральная ППК.

Измененное расписание выглядит так:

  • Рязань-1 — Голутвин. Время отправления — 6:15;
  • Голутвин — Рязань-1. Время отправления — 8:10;
  • Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Время отправления — 11:47;
  • Москва (Казанский вокзал) — Раменское. Время отправления — 15:00;
  • Раменское — Москва (Казанский вокзал). Время отправления — 16:00;
  • Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Время отправления — 16:40;
  • Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1. Время отправления — 18:20;
  • Рязань-1 — Голутвин. Время отправления — 18:36;
  • Голутвин — Рязань-1. Время отправления — 20:30.

Компания просит учитывать эту информацию при планировании поездок.


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