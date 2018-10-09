В Пителинский район привезли коров из Голландии

В Пителинский район привезли первую партию коров из Голландии. Животных доставляли на строящуюся ферму в селе Нестерово с 23 сентября по 8 октября, пишет издательство «
982 коров голштинской породы разместили в первом готовом к эксплуатации животноводческом помещении.
По словам начальника пителинской ветстанции Валерия Левочкина, переезд животные перенесли нормально. В течение месяца они будут находиться на карантине.
«К концу этого года планируется закончить строительство животноводческого комплекса и полностью укомплектовать поголовьем, завезенным из европейских стран», — говорится в сообщении.