За неделю рязанцы направили Любимову 50 вопросов

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За неделю на сервер рязанского правительства поступило 50 вопросов для Николая Любимова. Примерно в половине из них были конкретные вопросы и предложения. Их направили для дальнейшей работы, сообщил сайт органа власти.
Вопросы делят по категориям: здравоохранение, культура, многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, социальная защита, трудоустройство, благоустройство населенного пункта и лесное хозяйство. Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.
Кабинки, в которых можно задать вопрос «цифровому губернатору», до 12 октября будут в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Сасовском, Клепиковском, Ухоловском районах. С 15 октября по 2 ноября их разместят в Чучковском, Шиловском, Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском районах.