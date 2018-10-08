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22:50, 8 октября 2018 704
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За неделю рязанцы направили Любимову 50 вопросов

За неделю рязанцы направили Любимову 50 вопросов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

За неделю на сервер рязанского правительства поступило 50 вопросов для Николая Любимова. Примерно в половине из них были конкретные вопросы и предложения. Их направили для дальнейшей работы, сообщил сайт органа власти.

Вопросы делят по категориям: здравоохранение, культура, многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, социальная защита, трудоустройство, благоустройство населенного пункта и лесное хозяйство. Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.

Кабинки, в которых можно задать вопрос «цифровому губернатору», до 12 октября будут в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Сасовском, Клепиковском, Ухоловском районах. С 15 октября по 2 ноября их разместят в Чучковском, Шиловском, Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском районах.

В Рязани кабинки находятся по адресам:

  • улица Ленина, дом №30,
  • улица Вознесенская, дом №51а,
  • Московское шоссе, дом №18,
  • улица Связи, дом №14.

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