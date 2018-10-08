В Рязани задержали двух жителей Курской области за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
22-летний молодой человек и 21-летняя девушка через интернет распространяли синтетические вещества. Несмотря на меры конспирации, полицейские установили их личности, а также адрес съемные квартиры, после чего задержали злоумышленников.
Выяснилось, что молодые люди жили в Курской области и приехали в Рязань, чтобы развивать местный «филиал» нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Когда их задержали, они ехали в Рязанский район, чтобы забрать из тайника оптовую партию «синтетики». В лесопосадке у автодороги «Москва — Челябинск» оперативники нашли сверток со 150 граммами порошка.
Позже полицейские в тайнике на улице Ленпоселок нашли сверток с аналогичным веществом. Наркотик, электронные весы и упаковочные материалы обнаружили и в квартире подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы, их арестовали.