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21:45, 7 октября 2018 168
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Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

‍В воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения, сообщил сайт Кремля.

Ряд лидеров, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизской республики Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучичи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — лично поздравили Президента России по телефону.

Путина также поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Напомним, одним из гостей в день рождения президента стал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.


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