В воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения, сообщил
Ряд лидеров, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизской республики Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучичи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — лично поздравили Президента России по телефону.
Путина также поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Напомним,