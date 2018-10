Макгрегор потребовал реванша после боя с Нурмагомедовым. Об этом он написал в Twitter.

Вечером 7 октября прошел бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал Нурмагомедов.

Это произошло после удушающего приема. Ирландец сдался в начале четвертой минуты четвертого раунда.

Позже стало известно, что Нурмагомедова могут лишить чемпионского титула, поскольку после боя он устроил массовую драку.

Good knock. Looking forward to the rematch.