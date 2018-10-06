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19:06, 6 октября 2018 1 149
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Пилота вертолета с замгенпрокурора России убили до крушения — СМИ

Пилота вертолета с замгенпрокурора России убили до крушения — СМИ

Пилота вертолета, разбившегося в Костромской области, убили двумя выстрелами в спину до крушения. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на источника в силовых ведомствах.

В аварии погибли четыре человека, в том числе замгенпрокурора России Саак Карапетян.

Как отметил источник радиостанции, пилота застрелили двумя выстрелами из карабина. Вертолет потерпел крушение в лесу около деревни Вонышево в северо-западной части Костромской области.

Ранее причиной произошедшего называли неблагоприятные метеоусловия, темноту, из-за которых пилот не справился с управлением.

По данным следователей, вертолет летел без разрешения.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что заместитель Юрия Чайки был в отпуске и отправился на вертолете на охоту.

Фото «Говорит Москва»


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