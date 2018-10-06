Пилота вертолета, разбившегося в Костромской области, убили двумя выстрелами в спину до крушения. Об этом сообщил сайт радиостанции «
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Как отметил источник радиостанции, пилота застрелили двумя выстрелами из карабина. Вертолет потерпел крушение в лесу около деревни Вонышево в северо-западной части Костромской области.
Ранее причиной произошедшего называли неблагоприятные метеоусловия, темноту, из-за которых пилот не справился с управлением.
По данным следователей, вертолет летел без разрешения.
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