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20:16, 5 октября 2018 1 771
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Появилось видео смертельного ДТП в Тверской области

Появилось видео смертельного ДТП в Тверской области

Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области, в котором погибли 13 человек. Ролик предоставлен Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, пишут «Известия».

Как отметили эксперты Госавтоинспекции, судя по траектории движения маршрутки, ее водитель мог отвлечься от управления из-за того, что ему стало плохо или он потерял сознание.

Также причиной аварии могла стать техническая неисправность.

На кадрах можно заметить, что водитель микроавтобуса не шул на обгон.

Напомним, маршрутка и автобус столкнулись лоб в лоб в Калининском районе Тверской области утром в пятницу, 5 октября. По последним данным, погибли 13 человек.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, в отношении перевозчиков организовали проверку.

Как рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, трое человек — водитель «ЛиАЗа» и двое пассажиров микроавтобуса — находятся в стабильно тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

Фото с сайта АфанасийБизнес


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