Появилось видео смертельного ДТП в Тверской области

Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области, в котором погибли 13 человек. Ролик предоставлен Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, пишут «
Как отметили эксперты Госавтоинспекции, судя по траектории движения маршрутки, ее водитель мог отвлечься от управления из-за того, что ему стало плохо или он потерял сознание.
Также причиной аварии могла стать техническая неисправность.
На кадрах можно заметить, что водитель микроавтобуса не шул на обгон.
Напомним,
По факту ДТП
Как
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