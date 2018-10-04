Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Скопинском районе. Об этом сообщил
По информации прокурора, освещение на дороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское» не соответствовало требованиям ГОСТа. Прокурор обратился в суд с иском о бездействии ведомства.
Кроме того, прокурор сообщил, что отсутствие освещения может привести к ДТП «с тяжелыми последствиями в виде гибели и травматизма участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних». Ведомство не согласилось с этим и пояснило, что средств в областном бюджете на работы нет.
Суд рассмотрел дело и обязал министерство устранить нарушения до 1 декабря 2018. Административный ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд оставил решение без изменения.
Решение вступило в законную силу.