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12:19, 4 октября 2018 1 119
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Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Скопинском районе 5

Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Скопинском районе

Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Скопинском районе. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

По информации прокурора, освещение на дороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское» не соответствовало требованиям ГОСТа. Прокурор обратился в суд с иском о бездействии ведомства.

Кроме того, прокурор сообщил, что отсутствие освещения может привести к ДТП «с тяжелыми последствиями в виде гибели и травматизма участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних». Ведомство не согласилось с этим и пояснило, что средств в областном бюджете на работы нет.

Суд рассмотрел дело и обязал министерство устранить нарушения до 1 декабря 2018. Административный ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд оставил решение без изменения.

Решение вступило в законную силу.


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