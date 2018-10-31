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10:48, 31 октября 2018 294
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В Рязанской гордуме определили кандидатов на получение зарплаты из бюджета

В Рязанской гордуме определили кандидатов на получение зарплаты из бюджета

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 30 октября, рязанская гордума внесла поправки в положение о ежемесячном вознаграждении главы муниципального образования, его заместителей и депутатов.

Известно, что на постоянной основе в гордуме могут быть трудоустроены не более десяти процентов от общего числа депутатов, без учета главы муниципального образования.

На внеочередном заседании депутаты утвердили положение, по которому претендовать на получение оклада помимо главы муниципального образования, председателя гордумы [в одном лице], могут его первый и второй заместители, а также председатель одного из постоянных комитетов гордумы и заместитель председателя. То есть всего четыре депутата.

Ранее оклад могли получать только заместители главы муниципального образования и председатель одного из постоянных комитетов.

Размер оклада устанавливается по уставу и регулируется федеральным и региональным законодательством. В него также входит надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну.


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