В Рязани освободился мандат депутата облдумы

В рязанской областной думе освободился мандат. Письменное заявление о досрочном прекращении полномочий написал депутат фракции «Единая Россия» Олег Мокроусов.
На заседании облдумы в среду, 31 октября, депутаты поддержали его решение.
«Прошу сложить с меня полномочия депутата рязанской областной думы VI созыва в связи с избранием меня депутатом совета депутатов муниципального образования — Ряжское городское поселение», — написал в своем заявлении Мокроусов.
В соответствие с этим депутаты утвердили изменения в персональном составе комитетов облдумы, исключив Мокроусова из комитета по аграрным вопросам.