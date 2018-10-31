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17:01, 31 октября 2018 431
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В Рязани освободился мандат депутата облдумы

В Рязани освободился мандат депутата облдумы

В рязанской областной думе освободился мандат. Письменное заявление о досрочном прекращении полномочий написал депутат фракции «Единая Россия» Олег Мокроусов.

На заседании облдумы в среду, 31 октября, депутаты поддержали его решение.

«Прошу сложить с меня полномочия депутата рязанской областной думы VI созыва в связи с избранием меня депутатом совета депутатов муниципального образования — Ряжское городское поселение», — написал в своем заявлении Мокроусов.

В соответствие с этим депутаты утвердили изменения в персональном составе комитетов облдумы, исключив Мокроусова из комитета по аграрным вопросам.


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