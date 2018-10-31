В Рязани ищут очевидцев ДТП с выпавшей из маршрутки женщиной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел 12 апреля 2018 года в 18:20.
Вблизи дома №14/2 по улице Станкозаводской 57-летний рязанец за рулем автомобиля Ford Transit подъехал к остановке «Улица Космонавтов», открыл боковую пассажирскую дверь и допустил падение 61-летней женщины.
Пострадавшая обращалась в больницу.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12., корпус 1.