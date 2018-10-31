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17:20, 31 октября 2018 337
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В Индии открыли самую высокую статую в мире

В Индии открыли самую высокую статую в мире

В индийском штате Гуджарат открыли самую высокую статую в мире. Торжественная церемония открытия статуи Единства прошла в среду, 31 октября, передает «РИА Новости».

Создатели 182-метрового монумента увековечили в бетоне и металле Валлабхаи Пателя — одного из последователей Махатмы Ганди.

Памятник установили на 58-метровый постамент, общая высота сооружения составило около 240 метров.

Постройка обошлась властям в 430 млн долларов, над возведением памятника пять лет трудились более 3,5 тысяч человек.

Отмечается также, что статуя Единства способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 километров в час и землетрясение магнитудой до 6,5.

До этого самой высокой в мире статуей считалась Чжунъюаньская статуя Будды в Китае.


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