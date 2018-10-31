В Индии открыли самую высокую статую в мире

В индийском штате Гуджарат открыли самую высокую статую в мире. Торжественная церемония открытия статуи Единства прошла в среду, 31 октября, передает «
Создатели 182-метрового монумента увековечили в бетоне и металле Валлабхаи Пателя — одного из последователей Махатмы Ганди.
Памятник установили на 58-метровый постамент, общая высота сооружения составило около 240 метров.
Постройка обошлась властям в 430 млн долларов, над возведением памятника пять лет трудились более 3,5 тысяч человек.
Отмечается также, что статуя Единства способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 километров в час и землетрясение магнитудой до 6,5.
До этого самой высокой в мире статуей считалась Чжунъюаньская статуя Будды в Китае.