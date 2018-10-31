Рязанских десантников покажут на Первом канале

В воскресенье, 4 ноября, на Первом канале покажут программу «Голосящий КиВиН» с участием рязанских десантников. Фестиваль проходил в июле в
Отмечается, что передача начнется в в 21:20.
Напомним, рязанская команда КВН «Умные люди»
Фото из
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В воскресенье, 4 ноября, на Первом канале покажут программу «Голосящий КиВиН» с участием рязанских десантников. Фестиваль проходил в июле в
Отмечается, что передача начнется в в 21:20.
Напомним, рязанская команда КВН «Умные люди»
Фото из
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