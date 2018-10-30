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19:00, 30 октября 2018 258
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В рязанской гордуме назначили председателей пяти комитетов

В рязанской гордуме назначили председателей пяти комитетов

Во вторник, 30 октября, на внеочередном заседании депутаты рязанской гордумы утвердили председателей пяти из семи комитетов. Напомним, ранее была оптимизирована структура гордумы.

В состав каждого комитета вошли не более 12 депутатов. Посты председателей заняли следующие депутаты:

  • Сергей Еремин — председатель комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике;
  • Дмитрий Репников — председатель комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции;
  • Галина Трушина — председатель по бюджету и налоговой политике;
  • Татьяна Климова — председатель комитета по социальным вопросам;
  • Сергей Дейнего — председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию

Составы еще двух комитетов планируется утвердить на ближайшем заседании гордумы.


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