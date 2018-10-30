В рязанской гордуме назначили председателей пяти комитетов

Во вторник, 30 октября, на внеочередном заседании депутаты рязанской гордумы утвердили председателей пяти из семи комитетов. Напомним, ранее была
В состав каждого комитета вошли не более 12 депутатов. Посты председателей заняли следующие депутаты:
- Сергей Еремин — председатель комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике;
- Дмитрий Репников — председатель комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции;
- Галина Трушина — председатель по бюджету и налоговой политике;
- Татьяна Климова — председатель комитета по социальным вопросам;
- Сергей Дейнего — председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию
Составы еще двух комитетов планируется утвердить на ближайшем заседании гордумы.