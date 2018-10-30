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13:38, 30 октября 2018 2 878
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Синоптики рассказали, когда в Рязанской области ляжет снег

Синоптики рассказали, когда в Рязанской области ляжет снег

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Синоптики рассказали, когда в Рязанской области образуется «устойчивый» снежный покров. Об этом сообщил сайт рязанского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 30 октября, через территорию региона прошел атмосферный фронт, который принес снег. Высота покрова составила от трех до пяти сантиметров.

Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха повысится, и снег растает. До конца недели в Рязанской области будет преобладать скандинавский антициклон, поэтому установится преимущественно сухая погода, а температура воздуха повысится.

В среду, 31 октября, столбики термометров повысятся до +5 градусов, в четверг — до +7 градусов, в пятницу — до +9 градусов. «По предварительному прогнозу в выходные дни станет еще на пару градусов теплее», — отметили в сообщении.

Средней же датой образования «устойчивого» снежного покрова для Рязанской области синоптики назвали период с 24 ноября по 6 декабря.


© RZN.info

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