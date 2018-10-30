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11:28, 30 октября 2018 1 010
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Октябрьский снег в Рязани. Фоторепортаж RZN.info

Октябрьский снег в Рязани. Фоторепортаж RZN.info

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В ночь на вторник, 30 октября, в Рязани выпал снег. Утром горожане спешили по своим делам, любуясь внезапным приходом зимы.

Корреспондент RZN.info также прогулялась по улицам и сфотографировала преобразившуюся Рязань.

Напомним, первый снег рязанцы увидели в субботу, 27 октября.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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