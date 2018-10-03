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16:55, 3 октября 2018 2 019
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Следователи проверят информацию о нарушении прав ветерана в Рязани 2

Следователи проверят информацию о нарушении прав ветерана в Рязани

Следователи проверят информацию о нарушении прав ветерана. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что 88-летняя Мария Полянская «оказалась заложником собственной квартиры». Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы передвигается на инвалидной коляске и в течение длительного времени не может выйти на улицу из-за отсутствия в подъезде пандуса.

Жители дома №97 по улице Островского неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой установить в подъезде пандус и освободить узкий проход от хлама, но жалобы жильцов и ветерана остались без ответа.

По этому факту организована доследственная проверка, в ходе которой «будут приняты меры, направленные на восстановление социальных прав рязанки».

Следователи проверят работу управляющей компании, а также уполномоченных должностных лиц органов власти, в обязанности которых входит контроль за деятельностью УК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото ГТРК «Ока»


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