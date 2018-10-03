Следователи проверят информацию о нарушении прав ветерана в Рязани

Следователи проверят информацию о нарушении прав ветерана. Об этом сообщил
Ранее в
Жители дома №97 по улице Островского неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой установить в подъезде пандус и освободить узкий проход от хлама, но жалобы жильцов и ветерана остались без ответа.
По этому факту организована доследственная проверка, в ходе которой «будут приняты меры, направленные на восстановление социальных прав рязанки».
Следователи проверят работу управляющей компании, а также уполномоченных должностных лиц органов власти, в обязанности которых входит контроль за деятельностью УК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото ГТРК «Ока»