Сгоревший автомобиль Chevrolet Niva в Рязанском районе подожгли. По этом пишет издательство «
Выяснилось, что за неделю до возгорания машина попала в аварию. У автомобиля оказалось разбитым лишь заднее стекло. А очаг возгорания был именно в задней части салона.
«Конечно, возгорание можно было бы списать на замкнувшую из-за аварии проводку, если бы не одно но: из-за неисправности машина бы полыхнула на следующий день после ДТП, ну, может, через сутки», — отметил Колпаков.
Кроме того, в задней части салона, где и находился очаг возгорания, нет ни мотора, ни проводки.
Напомним,