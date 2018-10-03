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12:09, 3 октября 2018 291
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Сгоревшую «Ниву» в Рязанском районе подожгли — МЧС

Сгоревшую «Ниву» в Рязанском районе подожгли — МЧС

Фото: Издательство «Пресса»

Сгоревший автомобиль Chevrolet Niva в Рязанском районе подожгли. По этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на замначальника надзорной деятельности регионального ГУ МЧС Сергея Колпакова.

Выяснилось, что за неделю до возгорания машина попала в аварию. У автомобиля оказалось разбитым лишь заднее стекло. А очаг возгорания был именно в задней части салона.

«Конечно, возгорание можно было бы списать на замкнувшую из-за аварии проводку, если бы не одно но: из-за неисправности машина бы полыхнула на следующий день после ДТП, ну, может, через сутки», — отметил Колпаков.

Кроме того, в задней части салона, где и находился очаг возгорания, нет ни мотора, ни проводки.

Напомним, пожар произошел в селе Подвязье в ночь на понедельник, 1 октября.


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