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17:23, 3 октября 2018 2 335
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Рокотянская наградила рязанских учителей

Рокотянская наградила рязанских учителей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Юлия Рокотянская наградила учителей и преподавателей Рязани. Торжественное мероприятие ко Дню учителя прошло в среду, 3 октября.

Глава Рязани отметила, что сама несколько лет преподавала в университете.

«Труд учителя — уважаемый и нелегкий. На мой взгляд, профессия учителя — самая уважаемая в мире. Учитель — это профессия, которая лечит и рождает душу», — отметила Рокотянская.

По ее словам, в каждого ребенка учитель «вкладывает свой труд, самих себя и свою душу».

Она поздравила педагогов с профессиональным праздником, поблагодарила за труд и пожелала понимания родителей и благодарных учеников.

«У нас в Рязани — самые лучшие учителя», — заключила глава Рязани.

Также учителей и педагогов города поздравили зампред правительства Лариса Крохалева и министр образования Ольга Щетинкина.

Крохалева отметила, что в руках педагогического сообщества Рязани — завтрашний день. Онa пожелалa каждому учителю мирного неба, души и отношений в школе.


© RZN.info

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