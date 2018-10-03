Рокотянская наградила рязанских учителей

Юлия Рокотянская наградила учителей и преподавателей Рязани. Торжественное мероприятие ко Дню учителя прошло в среду, 3 октября.
Глава Рязани отметила, что сама несколько лет преподавала в университете.
«Труд учителя — уважаемый и нелегкий. На мой взгляд, профессия учителя — самая уважаемая в мире. Учитель — это профессия, которая лечит и рождает душу», — отметила Рокотянская.
По ее словам, в каждого ребенка учитель «вкладывает свой труд, самих себя и свою душу».
Она поздравила педагогов с профессиональным праздником, поблагодарила за труд и пожелала понимания родителей и благодарных учеников.
«У нас в Рязани — самые лучшие учителя», — заключила глава Рязани.
Также учителей и педагогов города поздравили зампред правительства Лариса Крохалева и министр образования Ольга Щетинкина.
Крохалева отметила, что в руках педагогического сообщества Рязани — завтрашний день. Онa пожелалa каждому учителю мирного неба, души и отношений в школе.