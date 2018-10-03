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17:56, 3 октября 2018 1 042
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Директор двух рязанских предприятий задолжала своим работникам почти миллион рублей зарплаты 1

Директор двух рязанских предприятий задолжала своим работникам почти миллион рублей зарплаты

Директор двух рязанских предприятий задолжала своим работникам почти миллион рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, гендиректор ООО Ухоловский завод «Строммашина», являясь фактическим руководителем ООО «Техностром», не платила своим работникам зарплату с тюля по ноябрь 2017 года.

28 сотрудникам она задолжала 982 тысячи рублей.

Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину, активно способствовала расследованию и полностью возместила ущерб.

Уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ направили мировому судье.


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