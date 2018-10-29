Горевший под Рязанью жилой дом тушили 15 человек

В селе Полково Рязанского района сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Пожар произошел в воскресенье, 28 октября, 22:05.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти автомобилях.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В селе Полково Рязанского района сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Пожар произошел в воскресенье, 28 октября, 22:05.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти автомобилях.
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