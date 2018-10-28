В Британии владелец ФК «Лестер-Сити» разбился при крушении вертолета

Владелец ФК «Лестер-Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился при крушении вертолета. Об этом сообщил телеканал
Вертолет потерял управление при взлете со стадиона «Кинг Пауэр» после матча английской премьер-лиги.
Как передает
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Владелец ФК «Лестер-Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился при крушении вертолета. Об этом сообщил телеканал
Вертолет потерял управление при взлете со стадиона «Кинг Пауэр» после матча английской премьер-лиги.
Как передает
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