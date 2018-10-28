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9:15, 28 октября 2018 1 370
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В Британии владелец ФК «Лестер-Сити» разбился при крушении вертолета

В Британии владелец ФК «Лестер-Сити» разбился при крушении вертолета

Владелец ФК «Лестер-Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился при крушении вертолета. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Вертолет потерял управление при взлете со стадиона «Кинг Пауэр» после матча английской премьер-лиги.

Как передает Mash, по предварительной информации, погибли трое: владелец клуба тайский миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, пассажир и пилот.


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