В Рязани после реконструкции открыли парк Железнодорожников

В субботу, 27 октября, к открытию реконструированного парка Железнодорожников провели праздник. Об этом сообщил
«Благоустройство парка Железнодорожников стало возможным благодаря федеральному проекту „Комфортная городская среда“, а также самим жителям, которые активно принимали участие в рейтинговом голосовании в марте», — отметил замглавы мэрии Владимир Луканцов.
«Уверен, что здесь вы с удовольствием будете собираться, проводить праздники, общаться», — добавил он.
Дорожки в парке выложили брусчаткой и тротуарной плиткой.
Территорию полностью осветили, установили скамейки и урны. Вскоре там появятся клумбы и площадки для посадки липовой аллеи и кустарников.
Подрядчик также отремонтирует скульптуру десантнику.
Для гостей праздника организовали концерт и развлечения для детей.
На празднике также прошел буккроссинг, где гости смогли обменяться книгами.
Напомним, в пятницу, 26 октября, глава Росгвардии