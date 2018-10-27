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16:40, 27 октября 2018 2 621
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В Рязани после реконструкции открыли парк Железнодорожников

В Рязани после реконструкции открыли парк Железнодорожников

В субботу, 27 октября, к открытию реконструированного парка Железнодорожников провели праздник. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«Благоустройство парка Железнодорожников стало возможным благодаря федеральному проекту „Комфортная городская среда“, а также самим жителям, которые активно принимали участие в рейтинговом голосовании в марте», — отметил замглавы мэрии Владимир Луканцов.

«Уверен, что здесь вы с удовольствием будете собираться, проводить праздники, общаться», — добавил он.

Дорожки в парке выложили брусчаткой и тротуарной плиткой.

Территорию полностью осветили, установили скамейки и урны. Вскоре там появятся клумбы и площадки для посадки липовой аллеи и кустарников.

Подрядчик также отремонтирует скульптуру десантнику.

Для гостей праздника организовали концерт и развлечения для детей.

На празднике также прошел буккроссинг, где гости смогли обменяться книгами.

Напомним, в пятницу, 26 октября, глава Росгвардии открыл в парке закладной камень памятника погибшим силовикам.


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