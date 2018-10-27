Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 27 октября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

Во Дворце спорта «Олимпийский» яркое шоу представит Егор Крид — артист лейбла Black Star. В 2017 году он выпустил свой второй альбом «Что они знают?», а в этом году Крид принял участие в шоу «Холостяк» на ТНТ. Начало в 19 часов.

В Рязанском цирке можно будет увидеть программу Большого Варшавского цирка. Шоу носит название « Слоны в цирке », его главным номером станет выступление индийских слонов. Кроме того, публику ждут выступления гимнастов, акробатов, жонглеров, сильнейшего человека планеты и веселого клоуна. Начало представления в 17 часов.

В театре драмы состоится спектакль « Мистер Икс » в исполнении артистов театра «Московская оперетта». Творение Имре Кальмана «Принцесса цирка» хорошо знакомо многим не только по многочисленным постановкам, но и по киновоплощениям. В «Московской оперетте» легендарное сочинение Кальмана называется «Мистер Икс», именно под таким загадочным псевдонимом на арене цирка появляется главный герой, волею судьбы вынужденный надеть таинственную черную маску и стать цирковым артистом. Начало в 18 часов.

В филармонии выступит Евгений Гришковец . Его новый моноспектакль носит название «Предисловие к роману». Сам автор утверждает, что он родился в процессе написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». О сценической части действия Евгений Гришковец говорит следующее: «Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. А еще я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то чего почти тридцать лет на сцене не делал». Начало в 19 часов.