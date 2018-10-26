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14:33, 26 октября 2018 2 399
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Рязанцы сообщили об отстреле собак в Приокском 2

Рязанцы сообщили об отстреле собак в Приокском

Рязанцы сообщили об отстреле собак в Приокском. Пост с данной информацией появился в группе «Бездомные Животные Рязани „Лучшие Друзья“» «ВКонтакте».

Как отметили в сообщении, в районе пропали несколько собак, одну из которых нашла сотрудница службы. Как предположили в службе, отстрел начали охранники гаражных кооперативов.

«Собака истекала кровью, сначала решили что у нее перерезано горло. Дождавшись волонтера на автомобиле, срочно поехали в клинику. Оказалось, у собаки пулевое ранение. Выдано заключение врачей», — написали в группе.

На данный момент пострадавшее животное находится в стационаре в клинике.

Также в сообщении отметили, что волонтеры обратились в полицию.

Фото из группы «Бездомные Животные Рязани „Лучшие Друзья“»


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