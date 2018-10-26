Рязанцы сообщили об отстреле собак в Приокском. Пост с данной информацией появился в группе «
Как отметили в сообщении, в районе пропали несколько собак, одну из которых нашла сотрудница службы. Как предположили в службе, отстрел начали охранники гаражных кооперативов.
«Собака истекала кровью, сначала решили что у нее перерезано горло. Дождавшись волонтера на автомобиле, срочно поехали в клинику. Оказалось, у собаки пулевое ранение. Выдано заключение врачей», — написали в группе.
На данный момент пострадавшее животное находится в стационаре в клинике.
Также в сообщении отметили, что волонтеры обратились в полицию.
Фото из группы «