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9:16, 26 октября 2018 2 900
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Рязанцам предложили придумать арт-объекты для города

Рязанцам предложили придумать арт-объекты для города

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязанцам предложили принять участие во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Участники могут придумать собственный арт-объект на любую тематику. Пять самых оригинальных воплотят с помощью художников на средства фонда «Живая классика».

Прием заявок проходит на сайте и завершится 1 февраля 2019 года. Победителей объявят 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — приём заявок и общероссийское онлайн-голосование. Следующий этап — отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших проектов воплотят профессиональные художники на конкурсной основе.


© RZN.info

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6 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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