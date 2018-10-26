Рязанцам предложили придумать арт-объекты для города

Рязанцам предложили принять участие во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след».
Участники могут придумать собственный арт-объект на любую тематику. Пять самых оригинальных воплотят с помощью художников на средства фонда «Живая классика».
Прием заявок проходит на
Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — приём заявок и общероссийское онлайн-голосование. Следующий этап — отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших проектов воплотят профессиональные художники на конкурсной основе.