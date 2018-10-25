В пятницу из-за приезда главы Росгвардии перекроют улицу Чкалова

В пятницу, 26 октября, в Рязань приедет Глава Росгвардии Виктор Золотов. В связи с визитом улицу Чкалова перекроют. Об этом сообщил
«С 6 утра и до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта на участке от дома №4 до дома №6 по улице Чкалова» — говорится в сообщении.
Также изменится движение пассажирского транспорта:
- автобусы №1, 2 и 7 проследуют от конечной остановки «Рязань-2» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своим маршрутам.
- маршрутки №49 следуют в обратном направлении от остановки «улица Чкалова» до остановки «площадь Победы» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своему маршруту.