Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:14, 25 октября 2018 569
 0    0

В пятницу из-за приезда главы Росгвардии перекроют улицу Чкалова 1

В пятницу из-за приезда главы Росгвардии перекроют улицу Чкалова

В пятницу, 26 октября, в Рязань приедет Глава Росгвардии Виктор Золотов. В связи с визитом улицу Чкалова перекроют. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«С 6 утра и до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта на участке от дома №4 до дома №6 по улице Чкалова» — говорится в сообщении.

Также изменится движение пассажирского транспорта:

  • автобусы №1, 2 и 7 проследуют от конечной остановки «Рязань-2» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своим маршрутам.
  • маршрутки №49 следуют в обратном направлении от остановки «улица Чкалова» до остановки «площадь Победы» по улице Вокзальная с выездом на Первомайский проспект, далее по своему маршруту.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:14, 25 октября 2018
В пятницу из-за приезда главы Росгвардии перекроют улицу Чкалова 1
12:26, 25 октября 2018
На двух рязанских улицах отключили холодную воду
11:46, 25 октября 2018
Минтранс отремонтирует дорогу в Рыбном по решению суда 1
10:30, 25 октября 2018
Проезд по улице Урицкого закрыли на шесть дней
14:10, 24 октября 2018
Банкротство рязанской автоколонны не повлияет на работу транспорта — мэрия
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 29 744
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 27 094
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 24 501
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 11
16:15, 20 октября 2018 21 970
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 5
11:27, 21 октября 2018 21 253
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум