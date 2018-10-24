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19:13, 24 октября 2018 657
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В Рязанском отделе по конвоированию провели конкурс мастерства

В Рязанском отделе по конвоированию провели конкурс мастерства

Фото: УФСИН по Рязанской области

В рязанском отделе по конвоированию выбрали победителей смотра-конкурса водительского мастерства. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Рязанской области

Мужчины состязались в скоростном маневрировании, выполнении элементов «змейка», «круг», «колея», «стоп-линия» и «бокс».

Лучшие результаты показал прапорщик внутренней службы Александр Ребров. Отличное знание теории продемонстрировал прапорщик внутренней службы Вячеслав Кузнецов.

Начальник подразделения полковник внутренней службы Николай Кошельников вручил шестерым сотрудникам, занявшим призовые места, грамоты и ценные подарки.


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В Рязанском отделе по конвоированию провели конкурс мастерства
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