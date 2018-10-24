В ОКБ прошла акция «Скажи инсульту нет»

В центре здоровья ОКБ прошла акция «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью».Об этом сообщил
В рамках проекта посетители поликлиники узнали состояние своего организма, измерили уровень холестерина и глюкозы в крови и прошли экспресс-оценку состояния сердечно-сосудистой системы.
Врачи-неврологи рассказали желающим о том, как предотвратить инсульт и каковы основные меры профилактики этого заболевания.
По словам замглавврача ОКБ, руководителя регионального сосудистого центра Надежды Кирюхиной, в год в Рязанской области госпитализируются с инсультами больше пяти тысяч человек. Примерно 80% из них — это люди с ишемическими инсультами. Средний возраст людей с заболеванием — 60-70 лет.