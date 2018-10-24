Следователи ищут пропавшего хозяина сгоревшего дома в Шиловском районе

Следователи ищут 64-летнего Николая Юлина из села Авдотьинка Шиловского района, который пропал 15 мая. Об этом сообщил
Известно, что в этот день в доме пенсионера произошел пожар. Когда огонь потушили, мужчины в помещении не оказалось. На связь с родственниками он также не выходил, его телефон уже был выключен.
В настоящее врем местонахождение Юлина неизвестно.
Его приметы: славянской внешности, на вид 60-63 года, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы прямые седые, имеет макушечную лысину, на теле различные татуировки, вставлены зубы из пластин и железа.
На момент исчезновения был одет в черную куртку и тапочки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по телефону