Рязанским чиновникам показали благоустройство сасовского двора

В среду, 24 октября, в Сасове провели региональный семинар по благоустройству. В нем участвовали зампред рязанского правительства Олег Харивский, руководители областных министерств и райцентров, а также архитекторы, художники, строители и активисты.
Перед семинаром глава администрации Сасова Евгения Рубцова показала гостям двор у дома №6 на улице Молодцова. Эту территорию благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Так, рабочие отремонтировали дорогу, установили современные уличные тренажеры, лавочки, урны и детскую площадку. Также для сасовцев оборудовали парковку на 170 мест.
Жильцы возле каждого подъезда установили скульптуры и фигурки из подручных материалов. Они сделали альпийские горки, высадили цветы и кустарники.
«Жители дома не сидели на месте. Наблюдали, советовали лучшие решения в реконструкции и модернизации их территории», — отметила глава горадминистрации.