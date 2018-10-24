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17:12, 24 октября 2018 1 164
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Рокотянская пообщалась с молодыми дипломатами 2

Рокотянская пообщалась с молодыми дипломатами

Фото: Рязанская городская дума

Глава Рязани встретилась с молодыми дипломатами в рамках проекта «Школа молодых дипломатов», который заработал с 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба рязанской гордумы.

На обучение приехали студенты и молодые специалисты из 20 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Твери, Самары, Челябинска, Астрахани, Казани, Белгорода, Волгограда и Севастополя.

Во время программы участники обсудили тенденции международных отношений и общественной дипломатии, информационных войн и противодействия экстремизму. Все студенты получили соответствующие сертификаты.

Для гостей организовали экскурсию по гордуме и рассказали об особенностях работы органов местного самоуправления.

Юлия Рокотянская выразила благодарность РГУ имени Есенина за организацию мероприятия всероссийского уровня. Она подчеркнула, что в рязанском вузе готовят специалистов по направлению «Международные отношения» и общение между студентами ведущих университетов России оказывает положительное влияние на качество подготовки специалистов.

На встрече Рокотянская пообщалась с дипломатами, которые поделились впечатлениями о городе и задали интересующие вопросы, касающиеся развития отношений с городами-партнерами, транспортной инфраструктуры и туристической привлекательности.

«Для города очень важно показать нашу культуру, традиции, развитие социально-экономической сферы. Наша задача — растить кадры, которые смогут работать не только в направлении дипломатии. Это будут хорошо подготовленные специалисты со знанием иностранного языка, которые востребованы в регионе. Необходимы резервы кадров. Фундамент по их подготовке мы закладываем сейчас и надеемся через короткий период времени увидеть отдачу», — отметила глава гордумы.


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