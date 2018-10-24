Бывший главбух рязанского отдела конвоирования присвоил сто тысяч и попал под суд

Бывший главный бухгалтер отдела конвоирования регионального УФСИН получил срок за подделку документов и мошенничество. Об этом сообщил
Известно, что в марте 2018 года бухгалтер в тайне от начальства начислил себе более ста тысяч рублей.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 327 УК РФ. Он признал свою вину, раскаялся, возместил ущерб и способствовал расследованию.
Бывшего сотрудника отдела конвоирования приговорили к одному году и двум месяцам заключения и штрафу в 20 тысяч рублей.