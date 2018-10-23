Двое пострадавших в аварии с маршруткой и КамАЗом в Рыбновском районе попали в реанимацию

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На место происшествия выезжали две бригады скорой. Трех пострадавших госпитализировали в ОКБ, один из них находится в травматологическом отделении, двое — в реанимации ОКБ. Как отметили в минздраве, их состояние ближе к тяжелому.
Еще один пострадавший находится в больнице имени Семашко, трое — в БСМП. Двух отправили домой.
Детей среди пострадавших нет.
Напомним, ДТП произошло вечером во вторник, 23 октября около села Высокое. По предварительным данным, водитель маршрутки врезался в ехавший в попутном направлении КамАЗ.