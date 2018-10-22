Рязанские «Зубры» проиграли 30 очков во втором матче с «Арсеналом». В пятницу, 19 октября, в Туле рязанцы уступили со счетом 62:92.
«Зубры» активнее провели старт встречи и повели +4, но после этого проиграли десять очков подряд. Первая четверть закончилась с разницей в 16 очков.
К большому перерыву «зубры» проигрывали уже 24:50.
В третьей десятиминутке гости сократили отставание — 52:68, но последнюю четверть вновь крупно проиграли.
Юрий Трубин в составе рязанцев оформил «дабл-дабл», набрав 17 очков и 11 подборов.
Следующий матч БК «Рязань» проведет 3 ноября в Ставрополе с местным «Динамо».
фото БК «Арсенал»