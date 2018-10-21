Отстал от поезда. В Рязани ищут пропавшего мужчину

В Рязани ищут 55-летнего Андрея Петруничева, который во вторник, 16 октября проезжал из Тамбовской области в Москву и, предположительно, отстал от поезда на станции. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Приметы пропавшего: рост 166 см, плотного телосложения, волосы короткие темно-русые.
Одежда: из достоверно известного — серый трикотажный свитер, синие джинсы, коричневые ботинки. С собой была синяя дорожная сумка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8-800—700-54-52 или 112.