Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:15, 21 октября 2018 811
 0    0

Отстал от поезда. В Рязани ищут пропавшего мужчину 1

Отстал от поезда. В Рязани ищут пропавшего мужчину

В Рязани ищут 55-летнего Андрея Петруничева, который во вторник, 16 октября проезжал из Тамбовской области в Москву и, предположительно, отстал от поезда на станции. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 166 см, плотного телосложения, волосы короткие темно-русые.

Одежда: из достоверно известного — серый трикотажный свитер, синие джинсы, коричневые ботинки. С собой была синяя дорожная сумка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8-800—700-54-52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:55, 21 октября 2018
В Рязани выступила группа «The Hatters». Обзор Instagram
9:36, 21 октября 2018
В Сараевском районе произошел пожар
9:15, 21 октября 2018
Отстал от поезда. В Рязани ищут пропавшего мужчину 1
8:43, 21 октября 2018
Губернатор поздравил рязанский приборный завод с вековым юбилеем
20:40, 20 октября 2018
РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 28 215
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 24 109
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 23 531
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 20 188
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 768
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум