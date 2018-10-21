Губернатор поздравил рязанский приборный завод с вековым юбилеем

В субботу, 19 октября, Николай Любимов поздравил работников рязанского приборного завода со 100-летием и вручил лучшим сотрудникам награды. Об этом сообщил
Губернатор, поздравляя собравшихся, отметил, что предприятие считается одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны.
«За вековую историю коллективом ГРПЗ накоплен богатый опыт производства продукции, как военного, так и гражданского назначения. Многие изделия по качеству превосходят зарубежные аналоги. Это обеспечивает заводу устойчивость на российском и международном рынках», — сказал Любимов.
По словам главы региона, на заводе выпускают сложнейшую радиоэлектронику, которой оснащены лучшие отечественные самолеты-истребители и вертолеты.
«Это вклад нашего региона в укрепление обороноспособности страны. Мы гордимся всеми, кто трудится на предприятии, создает такие прогрессивные системы, обеспечивает их выпуск и надежную работу. Такое могут сделать только специалисты высочайшего уровня», — подчеркнул губернатор.
Он поблагодарил работников предприятия за труд и пожелал новых успехов.
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