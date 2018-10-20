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15:24, 20 октября 2018 1 404
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В Пронске с очистных сооружений украли металлические переходы

В Пронске с очистных сооружений украли металлические переходы

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске с очистных сооружений украли металлические переходы. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Неизвестные пробрались на огороженную территорию. Директор предприятия «Пронские тепловые сети» Андрей Большаков рассказал, что очистные сооружения не охраняют.

«Сегодня мы не имеем возможности охранять этот объект, да и четверо сотрудников здесь работают теперь только по несколько часов в день, — пояснил он. — Здесь и брать-то нечего, вроде бы все ценное находится под замками».

Отмечается, что очистные сооружения нуждаются в реконструкции: некоторые конструкции прогнили.


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