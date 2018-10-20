В Пронске с очистных сооружений украли металлические переходы. Об этом сообщает издательство «
Неизвестные пробрались на огороженную территорию. Директор предприятия «Пронские тепловые сети» Андрей Большаков рассказал, что очистные сооружения не охраняют.
«Сегодня мы не имеем возможности охранять этот объект, да и четверо сотрудников здесь работают теперь только по несколько часов в день, — пояснил он. — Здесь и брать-то нечего, вроде бы все ценное находится под замками».
Отмечается, что очистные сооружения нуждаются в реконструкции: некоторые конструкции прогнили.